  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Sosyal medya platformu Twitter'ın milyonlarca kullanıcısının elektronik posta adresleri, internette yayınlandı. Bu durumun kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceği belirtildi.

Ekleme: 6.01.2023 - 11:22 Güncelleme: 6.01.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede
Sosyal medya platformu Twitter'ın milyonlarca kullanıcısının elektronik posta adresleri, internette yayınlandı.

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik firması Hudson Rock'un yöneticilerinden Alon Gal, bilgisayar korsanlarının milyonlarca Twitter kullanıcısına ait verileri ele geçirdiğini söyledi.

Gal, ele geçirilen bilgiler arasında 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısına ait elektronik posta adresinin de olduğunu belirtti.

Elektronik posta adreslerinin ele geçirilmesinin oldukça 'önemli' olduğunu kaydeden Gal, bu durumun Twitter hesaplarının ele geçirilmesine ve kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceğine dikkati çekti.

Diğer yandan, bir bilgisayar korsanlığı forumunda ücretsiz yayınlanan verileri indirdiğini duyuran bir teknoloji sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu elektronik posta adreslerinin doğru olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kopyalarının da olduğu vurgulan verilerin tamamının kontrol edilemediği belirtildi.

Geçen hafta ele geçirdiği iddia edilmişti
'Ryushi' adını kullanan bilgisayar korsanının, 400 milyon Twitter kullanıcısının elektronik posta ve telefon numarasını geçen hafta ele geçirdiği iddia edilmişti.

Bilgisayar korsanının, Twitter'dan verileri şirkete teslim edip silmek için 200 bin dolar talep ettiği öne sürülmüştü.

Soruşturma sürüyor
Bu arada, Twitter hakkında halihazırda bir veri ihlali soruşturması yürütülüyor.

Twitter, Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti. Medyada yer alan haberlerde, 5,4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım 2022'de paylaşıldığı belirtilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2022'de Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtığını duyurmuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye... Tarih belli oldu!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Almanya Ukrayna'ya Patriot verecek..
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı! Firari Doğukan Çep Beykoz'da yakalandı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var