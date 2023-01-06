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Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu sabah katıldığı bir canlı yayında, "Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi. Davutoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, “Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler” dedi.

Ekleme: 6.01.2023 - 15:57 Güncelleme: 6.01.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının liderlerin imzası olmadan hiçbir şey yapamayacağını deklare etti. Davutoğlu, oyunun kurallarını çizdiklerini, Cumhurbaşkanının imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını söyledi.

DAVUTOĞLU: LİDERLER CUMHURBAŞKANI KADAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Toplantının ardından bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin belirlediği oyun kuralları içinde bir kaptan görevi göreceğini belirtti. Davutoğlu, "Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

Yüzde 1'in altında oy oranına sahip bir parti Genel Başkanı'nın ülkenin en stratejik kararlarında imza yetkisine sahip olacak olması büyük tartışma yarattı.

"SEKRETER CUMHURBAŞKANI İSTİYORLAR"

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Davutoğlu'nun açıklamaları üzerinden muhalefeti topa tuttu. İnce; 6'lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var. Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz.

"Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler.
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