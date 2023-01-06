Firari suçlulara operasyon! 15 gözaltı var…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve teslim olmayan firari suçluları yakalamak için operasyon başlattı. Farklı suçlardan ötürü iki yıl bir aydan altı yıl bir aya kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.