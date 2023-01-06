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Evinde çaldığı 115 bin liralık altınlarla yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir evden 115 bin liralık altın çaldığı ileri sürülen Tamer Akkaş (50), gözaltına alındı.

Ekleme: 6.01.2023 - 16:51 Güncelleme: 6.01.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Evinde çaldığı 115 bin liralık altınlarla yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir evden 115 bin liralık altın çaldığı ileri sürülen Tamer Akkaş (50), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaş tutuklandı.

Ortaca'da yaşayan F.E., evinin yatak odasında, bu zamana kadar birikimleri ile yaptığı altınların çalınması üzerine polise şikayette bulundu. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Tamer Akkaş, olduğunu belirledi. Akkaş, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Bulunan çalıntı altınlar ise sahibi F.E.'ye tutanakla teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaş, tutuklandı.
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