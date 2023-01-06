Çiğdem Tunç kanlar içinde kaldı! İstanbul’un göbeğinde kabus dolu dakikalar!

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.Ünlü isimlere peruk yapan Çiğdem Tunç ve nişanlısı aracıyla seyir halindeydi.Kırımızı ışık yandı ve durduklarında aracın başına bir cam silici geldi. Hemen camı silmeye başladı.Çiğdem Tunç aracın camını silmesini istemedi. Bunun üzerine silici bir anda öfkelenip elindekilerle araca vurup hem de küfürler etti. Küfürler artınca genç kadının nişanlısı araçtan indi siliciler ona da saldırdı.Nişanlısının saldırganlardan ayırmak için araya giren Çiğdem Tunç'ta yüzüne yumruk aldı. Kaşı kanamaya başladı. Çiğdem Tunç: 'Gerçekten korkunçtu. Sadece aracın camını sildirmek istemedim. Hemen küfürler hakaretler etmeye başladılar. Nişanlım inince onu darp ettiler. Bende ayırmak için indim bana da yumruk attı' dedi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin olaydan da kısa bir süre önce gözaltına alınıp 617 lira cezai işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.