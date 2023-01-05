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Evlat nöbetindeki ağabeyden kız kardeşine: Gelin teslim olun

Van'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 52'nci haftada da bir araya gelerek yürüdü. Eyleme 8 yıl önce henüz 17 yaşındayken Adana- Seyhan'da kaçırılan kız kardeşi Gülcan için katılan Kutbettin Biçer, "Burada kız kardeşim ve diğer çocuklara sesleniyorum. 'Çıkıp gelin teslim olun'. Dağlar kurt ve kuşlara iyidir. Size göre bir yer değil. Anne ve babanızı üzmeye hakkınız yok" dedi.

Ekleme: 5.01.2023 - 17:24 Güncelleme: 5.01.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki ağabeyden kız kardeşine: Gelin teslim olun
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 52'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

'KALEMİ ALIP, SİLAHI VERİYOR'
Eyleme katılan Kutbettin Biçer, 2015 yılında henüz 17 yaşındayken Adana-Seyhan'da kaçırılan kardeşi Gülcan'a 'teslim ol' çağrısı yaptı. Kız kardeşinin kandırılarak kaçırıldığını belirten Biçer, 'HDP ve yandaşları barış sürecinde kız kardeşimi kandırarak dağa kaçırdı. HDP, çocuklarımızın elinden kalemi alıyor, silahı veriyor. Ben burada kız kardeşim ve diğer çocuklara sesleniyorum. 'Çıkıp gelin teslim olun'. Dağlar kurt ve kuşlara iyidir. Size göre bir yer değil. Çıkın evinize gelin. Bütün çocuklara sesleniyorum. Annenizi, babanızı üzmeye hakkınız yok. Kız kardeşim gittikten sonra annem yeşil reçetelerle yaşayan biri oldu ' dedi.
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