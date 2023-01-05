Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.6 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, belirlenen para karşılığında 1 ay olmak üzere yapılıyor.AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı.Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.Yeni rakamı Hazine ve Maliye Bakanlığı, genelge ile açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.Yeni formülle belirlenen bedelli askerlik ücreti, böylelikle beklenenden az bir rakama tekabül etti.Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258,44 lira olarak belirlendi.