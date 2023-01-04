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Yargıtay rakamları açıkladı! AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230'a ulaştı

Yargıtay siyasi üyelik sayılarını bugün kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230'a yükseldi.

Ekleme: 4.01.2023 - 17:36 Güncelleme: 4.01.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay rakamları açıkladı! AK Parti'nin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230'a ulaştı
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bugün Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarında ki son durumu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre AK Parti üye sayısı 11 milyon 241 bin 230." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI 11 MİLYON 241 BİN 230'A ULAŞTI
Yargıtay'ın açıkladığı rakama göre AK Parti'nin üye sayısı diğer siyasi partilerin üye sayısı toplamının 4.5 katına ulaştı.

TARİHTEKİ EN YÜKSEK ÜYE SAYISI
Yargıtay'ın açıkladığı rakamlar üzerine değerlendirme yapan Kandemir şunları söyledi:
Bugün Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarında ki son durumu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre AK Parti üye sayısı 11 milyon 241 bin 230. Tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Partimiz, tarihte bu güne kadar bir siyasi organizasyonun ulaştığı en yüksek üye sayısına erişmiş oldu. Siyasi partiler için üyelik, seçmenle kurulan güçlü bağın ve güvenin sembolüdür.

Bizim için üyelik nicel bir anlam ifade etmenin ötesinde; kapı kapı dolaşmanın, gönül birlikteliği sağlamanın bir ürünüdür.

Partimiz; her meslek grubundan, her sosyolojiden, her yaştan, her toplumsal kesimden üyesi ile ülkemiz siyasetinde en geniş tabana oturmuştur ve yola çıkarken kendisini nitelediği haliyle milletin partisi olmaya devam etmektedir. Üyelik, bir siyasi yapı ile kurulan en kalıcı, en onurlu, en samimi, en güzel bağdır. Partimizin, bizim için en değerli makamında bulunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

11 milyon 241 bin 230 kişilik geniş bir aile olmanın mutluluğu ile bu birlikteliğin inşasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, Ana kademe teşkilatlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, dünyaya örnek teşkilat modelimiz ile yeni üyeler, gönüller kazanarak partimizi, demokrasimizi büyütmeye devam edeceğiz.
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