Osman Gökçek'ten İBB'ye: Terörle iltisaklı olan bir kişiyi kardeşi şehit diye aklamaya çalışıyorsunuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'nin PKK ile iltisaklı kişileri nasıl işe soktuğunu belgelerle açıklamıştı. Açıklamaların ardından İBB yöneticileri Murat Ongun öncülüğünde algı operasyonuna girişti. Teröriste “şehit yakını” diyerek algı yürüten İBB yönetimine İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurguladı. Ayrıca Kılıç'ın 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği belirtildi. Dün yayınlanan Sürmanşet programında Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, ilgili belgeleri göstererek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de İtfaiye Eri olarak görev yapan ve PKK ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan kişinin evinde gitmesine ilişkin Murat Ongun'un tweetini paylaşan Osman Gökçek, konu üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Murat Ongun ve İBB'ye sert çıkan Gökçek şu ifadeleri kullandı;'Bu konunun da ispatını getirdik. Murat Ongun bir tweet attı. Diyor ki; sizin evine gittiğiniz kişi bir şehit ailesi. Evet bu şehit ailesi gerçekten. Sayın Soylu bir şehit ailesine gitmiş, doğru. Bu kişi de (İBB çalışanı) bu şehit ailesinde olan kişinin kardeşi. Peki bu şehit ailesinin kardeşi değdiği kişi kim? PKK terör örgütüyle iltisaklı bir kişi. Yani şöyle; bir evde bir kişi şehit düşmüş devlet için. Bir tanesi de PKK ile iltisaklı. Komisyon kararından görülüyor bu. İki kardeşten biri şehit biri PKK'lı. Bakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kişi için red vermiş aslında. Kim? Muharrem Kılıç'a ret vermişler. Tespitini yapıyorlar ve ret veriyorlar Muharrem Kılıç'a. Kim bu Muharrem Kılıç? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri olarak çalışmaya alınan biri. Devlet bunu sana terörle iltisaklı olduğunu söylüyor. Terörle iltisaklı belli olan bir kişiyi kardeşi şehit diye aklamaya çalışıyorsunuz. Yani çok düzgün bir babanın çok yanlış bir çocuğu olduğunu; çok yanlış bir babanın çok düzgün bir evladı olduğunu defalarca gördük. Bunun kardeşi şehit oldu diye bu kişinin PKK ile olan ilişkilerini ret mi edeceğiz?''Böyle laf cambazlığı yapmaya çalışıyorlar. Milletin aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Bu kadar PKK'ya karşı mısın? Hadi bir tweet at Murat Ongun. Siz şehitlerimizin ailelerini mezarlık başında tehdit ettiniz. Seni bulacağım diye. Siz terörle iltisaklı olan kişileri -DİAYDER dosyasında beliydi- birçok kişiyi gasalhaneye koydunuz. Ölü yıkayıcılar terörle iltisaklı çıktı. Yardım paketleri, yardım kartları terörle iltisaklı olan kişilerin ailelerine gönderildi. Ne anlatıyorsunuz?'