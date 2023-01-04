İzmir'de torbacı operasyonu: 5 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.İzmir'in Çiğli ilçesinde, kiraladığı evin önünde uyuşturucu ticareti yapan ve evde uyuşturucu kullandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.Ş. ve E.Y.'yi teknik takibe aldı.2 aylık takibin ardından düğmeye basan ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından adrese operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada, 858 gram metamfetamin maddesi ve 25 adet mermi ele geçirilirken, adreste E.Y. ile birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Y.Ş. ve E.P. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.Adreste bulunmadığı öğrenilen G.Ş. ise bir alışveriş merkezinde, G.A. adlı arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda G.Ş.'nin uyuşturucu kullanma, imal ve ticaret suçundan 63 kaydı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin de çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.