İstanbul’da genç kadın ambulans şoförünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı!

İstanbul'da dehşet dolu anlar yaşandı. Genç bir kadın önce ambulans şoförünü bıçakladı. Sonra da kendisini çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da genç kadın ambulans sürücüsünü bıçakladı: Taciz ettiniz sapıksınız diye bağırdı. İnanılmaz olay; geçtiğimiz günlerde Başakşehir TEM Otoyolu'nda yaşandı. Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.Video kaydında saldırganın, 'Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız' dediği duyuldu. Saldırgan daha sonra aracına binerek, uzaklaştı.