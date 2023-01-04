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Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümünde, “Biz hep aynı izdeyiz” sloganıyla Sarıkamış Şehitlerine Vefa Yürüyüşü düzenleyecek.

Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...
Ekleme: 4.01.2023 - 18:25 Güncelleme: 4.01.2023 - 18:36 / Editör: Ozge Selin
Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma etkinlikleri, 6-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 108'inci yıldönümünde şehitlerini anacak. Kasapoğlu, Doğu Ekspresi treni ile 50 gençle Sarıkamış'a gidecek.

GENÇLER ECDADINI ANACAK

Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıldönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını dile getirdi. Kasapoğlu, 'Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın izinde, vatanımızı gençlerimizle birlikte sonsuza dek yaşatacağız. Gereğinde vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma etkinlikleri, 6-8 Ocak tarihlerinde yapılacak. Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 108'inci yıldönümünde şehitlerini anacak. Kasapoğlu, Doğu Ekspresi treni ile 50 gençle Sarıkamış'a gidecek.

Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...

GENÇLER ECDADINI ANACAK

Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıldönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını dile getirdi. Kasapoğlu, 'Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın izinde, vatanımızı gençlerimizle birlikte sonsuza dek yaşatacağız. Gereğinde vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur' ifadelerini kullandı.
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