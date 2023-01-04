Gaziantep'de 2421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 1 işyeri ile 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 1 işyeri ile 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir işyeri ile 2 araçta arama yaptı. Aramalarda; 2 bin 421 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.