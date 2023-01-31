Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, oldukça önemli bir operasyona imza attı.Yurt dışı ve yurt içinden gelen istihbari bilgiler doğrultusunda Kocaeli'nde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları, değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınırken, operasyon yapılan adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı operasyonla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.