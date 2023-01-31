İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücülere 118 bin lira ceza...

İstanbul’da düğün konvoyu yapan ve ambulansa yol vermeyen dokuz sürücü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Dokuz araç sürücüsüne 118 bin 487 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre Fatih İlçesi'nde düğün konvoyu yapan araçların sürücüleri ambulansa yol vermedi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; ambulansa yol vermeyen araçların plakalarını ve sürücülerin açık kimliklerini tespit etti. R.A.İ., M.H.N., A.A.H., H.K., Z.T., M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. isimli dokuz sürücü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.Dokuz sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden toplamda 118 bin 487 lira idari para cezası kesildi. Korsan taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen bazı araçlar 60 gün süreyele trafikten men edildi. Beş araç sürücüsü hakkında ise ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.