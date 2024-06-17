Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? Meteoroloji'den son dakika açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Haber7'nin haberine göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutluHATAY °C, 31°CAz bulutluISPARTA °C, 35°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutluÇANKIRI °C, 33°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutluKONYA °C, 33°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.