Verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu! Tuttuğu takımın...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bir yarışmacı heyecanına yenik düşünce kendi tuttuğu takımın renklerini bilemedi.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.Son olarak izleyicileri ekran başına kilitleyen programa YKS 84'üncüsü Kayra Vardarer katıldı.100 bin TL değerindeki soruda Vardarer, 'Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?' sorusuna yanlış yanıt verdi.Heyecanına yenik düşen yarışmacı soruya 'Kırmızı' yanıtını vererek elendi.Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, verilen cevabın ardından, 'Kırmızı'yı görünce Galatasaray mı sandın? Sarı-kırmızı olduğu için kafan karıştı herhalde. Kırmızı yoktur dedin ama yanıldın...' ifadelerini kullandı.Yanlış cevabı verdikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.