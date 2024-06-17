Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram bilançosu belli oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde acı bilançoyu duyurdu. Bakan Yerlikaya, tatilin 2'nci günü 726 trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2'nci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1295 kişi yaralandı. 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı' ifadelerini kullandı.Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Yerlikaya, 'Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun' dedi.