Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşurken, ‘İsveç zamana ihtiyacımız var diyor. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz.' dedi. Kalın, ABD ile F-16 görüşmeleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunurken, 'ABD ön şart koşarsa tarafsızlığını kaybeder.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz. Bildiğiniz gibi İsveç geçen sene bir anayasa değişikliği yaptı. Yeni terörle mücadele yasasını tamamlamak için Haziran'a kadar zamana ihtiyaçları olduğunu kendileri belirttiler. Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesi bu ülkelerin üye olmasını istiyorlar. İsveç tarafı bu yasayı yazıp uygulamaya geçirdikten sonra Türkiye'nin taleplerini yerine getirebileceğini söylüyor. Biz de buna göre tekrar bakar, bir değerlendirme bakarız dedik. Finlandiya'da İsveç'teki gibi bir durum yaşanmadı.Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Bizim açımızdan ortaya konan ilkeler çerçevesinde adımlar atılır ve Türkiye'nin kaygıları giderilirse olumlu adım atacağımızı dedik ancak bunun tersi olaylar olursa, bizim için kabul edilemezdir. Görüşmeleri de ileri bir tarihe erteledik. Bu tür olaylar yaşanırsa sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuz aynı. Kendileriyle görüşüyoruz, belki önümüzdeki haftalarda bir netlik oluşur. Benim mevkidaşlarımla görüşmelerim olacak. İstişareler neticesinde buna göre durumu tekrar değerlendirip karar vereceğiz.Biz F-16 programını hava gücümüzü kuvvetlendirmek için değerli bir alternatif olarak görüyoruz. ABD ön şart koşarsa tarafsızlığını kaybeder. Kendi milli imkanlarımızla, yeni teknolojileri geliştirmeye devam ederiz. SİHA'da son yıllarda muazzam ilerlemeler kaydedildi. Bu imkan ve kabiliyetlerle Türkiye çok ileri noktaya geldi. Biz milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi sağlama noktasında kendi imkanlarımı geliştirmeye devam ediyoruz. Nasıl bir şart getireceklerine bağlı, biz F-16 programının sona ermesini istemeyiz. Bu mevzu kongrede takılırsa ona göre bir değerlendirme yaparız.Bu ay içinde olabilir, henüz net bir yer ve tarih belli değil.Ukrayna'nın müdafaa yaparak harekete geçmesi en doğal hakkıdır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Biz baştan beri iki tarafı da biraraya getirmek için diplomatik mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Girişimlerimiz bugün de devam ediyor. Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla hal yoluna koyacak bir yola girmeleri konusunda çalışıyoruz. Şu ana kadar çok büyük bir yıkıma sebep oldu, bundan sonra da dünyanın tüm çabasını sonlandırılması planına doğru odaklanması gerektiği kanaatindeyiz.Bu gündemde. Farklı düzeylerde bunu konuşuyoruz. Bu yönde girişimlerimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor, somut bazı sonuçlar elde etmeyi umuyoruz.