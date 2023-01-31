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Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iç borçlanmanın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uygulanan uzun vadeli borçlanma stratejisiyle vadeyi 2021

Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi
Ekleme: 31.01.2023 - 15:46 Güncelleme: 31.01.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi
'İÇ BORÇLANMANIN MALİYETİ GERİLEDİ'
2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmamızın ortalama maliyeti 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine geriledi. Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabından, borç yönetim politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

'ETKİN YÖNETİM MEYVESİNİ VERDİ'

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık.

Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimiz ile vadeyi 2021 yılında 53 aya; 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık. 

Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

'İÇ BORÇLANMANIN MALİYETİ GERİLEDİ'

2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmamızın ortalama maliyeti 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine geriledi.

Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi.'


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