6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek

6'lı masa merakla beklenen mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. Geleceğe dair vizyonların olması beklenen mutabakatta umulan oldu. İktidarın birçok yatırımı ve uygulamasının sona erdirilecek olması geleceğe dair vizyon olarak anlatıldı. 'Kayyum uygulamasını kaldıracağız' diyerek HDP'ye selam çakan 6'lı masa, FETÖ'cüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınan suçluların görevlerine iade edileceğini bildirdi.

6'lı masanın mutabakat metni hayal kırıklığı yarattı. Beklenen ilgiyi görmeyen mutabakat metninde geleceğe dönük vizyondan ziyade, geçmişe dönük ifadeler yer aldı. Terör örgütü PKK'ya finans ve lojistik desteği sağlayan HDP'li belediyelere atanan 'kayyum'ların görevden alınacağını ifade eden 6'lı masa, bu uygulamaya son verileceğini söyledi. Yine 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudaki FETÖ'cülerin ihraç edilmesi amacıyla başlayan KHK uygulamasının da geçersiz sayılacağı 6'lı masanın mutabakat metninde yer aldı. FETÖ'cülerin görevlerine iade edileceği deklare edilmiş oldu.6'lı masa mutabakat metninde FETÖ'cüleri ve PKK'lıları unutmadı. Teröre finans kaynağı sağlayan belediyelere kayyumlar atanmıştı. 6'lı masa iktidara gelmesi halinde kayyum uygulamasına son vereceğini duyurdu. Kayyum uygulaması, PKK'nın finans kaynağının kesilmesi için büyük önem taşıyor.FETÖ'cüleri de unutmayan 6'lı masa, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile atılan zanlıları göreve iade edeceğini duyurdu. OHAL komisyonları titiz uygulamalar ile mağduriyetleri gidermiş, suçlu olmayanları görevlerine iade etmişti. 6'lı masa ise tüm KHK'lıları göreve iade etmeyi vaat ediyor.6'lı masa, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeriyenin sivilleştirilerek yalnızca görevine odaklanmasını da yanlış buluyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilatlanma yapısını yeniden ele alacağını duyuran 6'lı masa, tüm kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanacağını belirtiyor. Böylece 15 Temmuz öncesindeki askeri yapının geri getirilmesi vaat ediliyor.Ayrıca, FETÖ'nün en iyi yuvalandığı ve darbeye kadar askeri kademelerde gücünü artırdığı askeri okulları açmak da 6'lı masanın vaatleri arasında yer aldı.