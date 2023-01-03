Yurt içi terörle mücadelede 2022 raporu

Türkiye, yurt içinde ve dışında tüm terör odaklarına karşı büyük bir mücadele veriyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'ye ilişkin yurt içi terörle mücadele verilerini paylaştı.Soylu'nun paylaşımına göre 2022'de toplan 130 bin 981 operasyon düzenlendi.Bu operasyonalarda 107 ülü, 22 yaralı olmak üzere toplam 129 terörrist etkisiz hale getirildi.Bu operasyonlarda bin 190 sığınak, 989 silah, bin 131 el bombası, 275 mayın, 7,9 ton patlayıcı, 429 bin 776 mühimmat, 205 adet telsiz ele geçirildi.Bu verilere göre 2016 yılında 3 bine yakın terörist yurt içinde faaliyet gösterirken bu sayı kararlı mücadele ile 2022'de 120'ye düştü.Soylu, konuya ilişkin paylaşımını 'Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak.' notuyle yaptı.