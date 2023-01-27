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Sanayi doğalgazına indirim yapıldı

BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Sanayi doğalgazına indirim yapıldı
Ekleme: 27.01.2023 - 10:05 Güncelleme: 27.01.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Sanayi doğalgazına indirim yapıldı
BOTAŞ, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapıldığını duyurdu.

Sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldı.

EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz' dedi.

TÜKETİCİYE OLUMLU YANSIR

Yılmaz, konu ile ilgili düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu: 'Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe, çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz.' EPDK, Aralık 2022'de sanayide elektriğe yüzde 16 indirim kararı alırken, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını da düşürmüştü.
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