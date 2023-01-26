TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon', Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. HDP'lilerin de yer aldığı toplantıya TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı da çevrimiçi olarak katıldı.

TTB'nin ismi terör ile anılmaya devam ediyor. Son olarak Türk askerine 'kimyasal silah' iftirası atan kurum, şimdi de PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon' ile toplantı gerçekleştirdi.TTB genel merkezinde buluşan yedi farklı ülkeden 36 kişilik heyeti TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut kabul etti.TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI DA TOPLANTIYA KATILDIHDP'li Serhat Eren'in de katıldığı toplantıya TSK'ya iftira atan TTB Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı da çevrimiçi olarak katıldı.ÖCALAN'IN DURUMUNU GÖRÜŞTÜLERToplantıda terörist başı Öcalan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki durumu ele alındı.