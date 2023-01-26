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İstanbul'da gecekondu yandı: 1 ölü

İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde tek katlı gecekonduda çıkan yangında 52 yaşındaki Eyüp Ardıç hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.01.2023 - 11:41 Güncelleme: 26.01.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da gecekondu yandı: 1 ölüİstanbul'da Kağthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında tek katlı bir gecekonduda yangın meydana geldi.

Kömürlük kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları aramalarda gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Eyüp Ardıç'ın cesedini buldu. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından Ardıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, çıkan yangında hayatını kaybeden Ardıç ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da gecekondu yandı: 1 ölü
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