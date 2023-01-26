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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisi yarın Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Erdoğan'ın ilk külçe altını dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
Ekleme: 26.01.2023 - 09:47 Güncelleme: 26.01.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis Türkiye'de yılda 42 ton altın üretimi yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda yıllık üretime yüzde 15'lik bir katkı sağlayacak.

Dünyada bir ton topraktan ortalama yüzde 2-3 civarında altın elde edilebilirken, Gübretaş şirketinin iştiraki olan Söğüt'teki madende bu oran yüzde 8.6 olarak belirlendi.

Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın

BİLECİK YENİ MÜJDELER BEKLİYOR

Başkan Erdoğan altın madeni dışında Bilecik'te cuma namazı sonrası düzenleneceği mitingle halka seslenecek.

Osmaneli ilçesinden geçeceği kesinleşen Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili müjdeler vermesi beklenen Erdoğan'ın Bilecik-Yenişehir-Bursa otoyolunun çok yakında açılışının yapılacağını da duyurması bekleniyor. Erdoğan'ın Söğüt'te yapımı devam eden 50 yataklı hastane ile Obakent projesi ve Söğüt- Bilecik yolu üzerinde Küre Köyü yakınında devam eden iki dev fabrika hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

Önümüzdeki yıl sonunda tamamlanması hedeflenen fabrikalarda seramik ve vitrifiye üretimi yapılacak ve toplamda 2 bin kişi istihdam edilecek. Erdoğan, Osmaneli'de Sakarya Nehri boyunca uzanacak millet bahçesi ile ilgili de müjde verecek.

Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
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Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
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