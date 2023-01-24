  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası EYT açıklaması geldi. EYT'nin 2023 maliyeti belli oldu mu? sorusunu yanıtlayan Bakan Bilgin, "120-150 milyar lira arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama ‘emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni’ mi diyecek." dedi. Bakan Bilgin ayrıca EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceği konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Ekleme: 24.01.2023 - 12:31 Güncelleme: 24.01.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, dikkat çeken EYT açıklaması yaptı. Bakan Bilgin EYT'nin maliyetine değinirken, kanun teklifinin bu hafta Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

BAKAN BİLGİN: BU HAFTA MECLİS'E GELEBİLİR

EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, 'Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var' dedi.

Bilgin, 'Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek?' ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK'

EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma içinde olmadığını aktaran Bilgin, 'Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok.' dedi.

'EYT'DE BİLFİİL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR'

'İhya devreye girebiliyor mu Bağ-Kur'lular için?' şeklindeki soruya Bilgin, 'EYT için giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmak gerekir.' yanıtını verdi

Şu anda yazılıp çizilenlerin doğru olmadığını, herkesin aklına geleni yazdığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

'Nasıl hesaplıyorlar bazen şaşırıyorum. Gazeteciler yazıyor, kamuoyunda konuşuluyor falan… Onu da anlayabilirim, herkesin uzmanlık alanı değil. Uzmanım deyip çıkıp eline kalem alanlar tahtaya geçiyor televizyonda hesap yapıyor. O adamların çoğu yanlış yapıyor. Gerçek ortaya çıktıktan sonra öğrenirler.'

Bakan Bilgin, yapılandırma kapsamına giren SGK prim borçları ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
AK Parti seçmeni ve Karadenizlilere skandal sözler!
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya AK Parti'li Çelik'ten tepki
Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak
Hulusi Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı.
Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
6'lı masadaki seçim listesi çalışması yeni bir kavganın fitilini ateşledi
İsmail Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Borçlar ve ceza puanı siliniyor, kamu alacaklarına da yapılandırma geliyor
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması: Ortam sakinleşene kadar görüşmelere ara verelim
Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok