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Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Bayraktar "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.

Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı
Ekleme: 23.01.2023 - 17:35 Güncelleme: 23.01.2023 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar: Kızılelma 2'inci uçuş testini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti. Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun' dedi.

MOTOR ENTEGRASYON TESTİNİ DE GEÇMİŞTİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, iki ay önce de ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlamıştı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetmiş ve Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olmuştu.

İLK UÇUŞ 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız Savaş Uçağı, planlanan bin 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm görev yarı çapı
35.000 feet operasyonel irtifa
5 Saat havada kalış süresi
6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
0.6 mach seyir hızı
1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

PERFORMANS

5 saat havada kalış süresi
3500 feet operasyonel irtifa
500 nm görev yarıçapı
Otomatik iniş ve kalkış
0.6 mach seyir hızı
6000 kg maksimum kalkış ağırlığı
1500 kg faydalı yük kapasitesi
AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme
Düşük görünürlük
Yüksek manevra kabiliyeti
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