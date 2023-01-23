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'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'

Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Mukavemet" gemisinin, şubat ayında ilk görevine çıkacağı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in derinliklerinden itibaren enerji üssü inşa ettiklerini belirterek, "Bunlar için de özel nitelikli, özel gemilere ihtiyacımız var. 'Mukavemet' adını verdiğimiz gemi, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katılmış durumda" dedi.

'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
Ekleme: 23.01.2023 - 11:28 Güncelleme: 23.01.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartmak için çalışmaların son hızıyla devam ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanların Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini aldığı, operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi ve 50'den fazla geminin görev yaptığı aktarıldı.

'DÜNYADA SADECE 5 ÜLKEDE BULUNAN BİR FİLO'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde. Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek.Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.'

DENİZ TABANINDAKİ İŞLEMLER 'MUKAVEMET' İLE YAPILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için çalışmaların kesintisiz devam ettiğinin altını çizdi.

Dönmez, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere Türkiye'nin enerji filosuna katılan Mukavemet gemisinin teknik özelliklerine ilişkin, 'Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler.' değerlendirmesinde bulundu.

'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
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