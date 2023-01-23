Kabine Toplantısı kararları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan vergi ve prim borcuna düzenleme müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran'ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.SEÇİMLER 14 MAYIS'TASiyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra millî iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.'MECLİSTE ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA KARARI BİZ ALACAĞIZ'Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.Siyasetimiz geçmişle mukayese edilemeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Güvenliğimiz, istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Ekonomimiz, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Altyapımız vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştu. Diplomasimiz büyük bir saygınlığa sahip oldu.MUHALEFETE METRO ELEŞTİRİSİBiz 10 tane kaptansız metro yaptık haberleri yok. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Siz kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan Selim Köprümüzü, Osmangazi Köprümüzü yaptık. Çanakkale Köprümüzü yaptık. Kağıthane-Göktürk-İstanbul Havalimanı metro hattı her bakımdan yerli ve milli bir eser. Hepsinden öte bu eserimizle artık otobüs beklemeye gerek yok. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşabiliyorsunuz.İSVEÇ'TEKİ ALÇAK EYLEMLERİsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile başlayan ve mukaddes kitabımızı yakmalarına kadar varan hadiseleri görüyoruz. Müslümanlar olarak bize düşen bu kutsal kitabımıza layık olan saygıyı göstermektir. Modern demokrasilerde insan hak ve özgürlüklerin çok basit bir tanımı vardır. Bir insanın hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yerle sınırlıdır.İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış hakarettir Bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilmesi konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele halien dönüştürüyor. Haçlı Seferlerinden beri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Rabbimizin koruması altındaki Kuran-ı Kerim, bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez.İSVEÇ'E NATO RESTİNATO'ya üyelikleri konusunda bizden destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. İsveç yönetiminin bizlere hak ve özgürlükten bahsetmesine gerek yok. Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin.KAMU BORÇLARINA YAPILANDIRMAKurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.