Van'da eski su deposuna saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde eski su deposunda 24 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş'ın Yoldöndü bölgesinde arazide operasyon düzenledi.Operasyonda, eski su deposu içine saklanan, gerekli belgeleri olmayan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.Düzensiz göçmenlerin sınırdan giriş yapmasına imkan sağlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.