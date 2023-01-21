Şanlıurfa’da vicdanları sızlatan olay! Çöp konteyneri içinde bebek cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, kağıt toplamak için çöp konteynerlerini karıştıran 2 genç, beze sarılı halde bebek cesedi gördü. Gençler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesedini Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.