  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki gösterdi. Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki
Ekleme: 21.01.2023 - 18:13 Güncelleme: 21.01.2023 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştirdi.

İSVEÇ'TE ALÇAK PROVOKASYON!

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi. Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.

Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki

'DÜŞMANCA BİR YAKLAŞIMDIR'

İsveç'te yapılan alçak provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, 'İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur' ifadelerini kullandı.

Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, 'İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir' dedi.

Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: 'Lanetliyoruz'
Bahçeli 'Sabır taşı çatladı' diyerek tüm siyasi partilere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert çıkış: Nefret suçu ifade özgürlüğü değildir
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya desteğin artırılması aciliyet taşıyor
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Beyaz Saray'dan Rus askeri şirketi Wagner ile ilgili açıklama: Suç örgütü olarak tanınacak
MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!
Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji o bölgelere alarm verdi: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Bursa'daki doğa olayı uluslararası basında manşet oldu

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .