Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki gösterdi. Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştirdi.Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi. Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.İsveç'te yapılan alçak provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, 'İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur' ifadelerini kullandı.Kuran-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, 'İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir' dedi.