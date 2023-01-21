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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 21.01.2023 - 18:29 Güncelleme: 21.01.2023 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı
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