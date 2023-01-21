MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan El-Kaide terör örgütü üyesi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.