Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.Teknik ve fiziki takip sonucu Osmaniye Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.N.P, F.K. ve E.K. gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ve 95 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve F.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı, M.N.P, serbest bırakıldı.