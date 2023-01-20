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Moskova'daki çatılara hava savunma sistemleri kuruldu

Moskova'daki bazı idari binaların çatılarına hava savunma sistemi Pantsirler konuşlandırıldı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, Kremlin'in, Moskova'ya yönelik olası hava saldırısına hazırlandığı yorumlarına sebep oldu.

Ekleme: 20.01.2023 - 17:16 Güncelleme: 20.01.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Moskova'daki çatılara hava savunma sistemleri kuruldu
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, Moskova Nehri boyunca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan sekiz katlı bir binanın çatısına Pantsir S1 hava savunma sisteminin kurulduğu görüldü.

Başka bir görüntüde, hava savunma sisteminin Kremlin'in 4 km güneydoğusundaki Moskova'nın Taganka semtindeki eğitim binasının çatısına yerleştirildiği tespit edildi.

'RUSYA, ŞEHİRLERE SALDIRIDAN ENDİŞE DUYUYOR'

Rus askeri yetkilileri, füze sistemlerinin kurulduğunu doğrulamadı. Fakat Rus medyası son haftalarda Moskova'da uzun menzilli S-400 füze sistemlerinin konuşlandırıldığına dair haberler yaptı.

Kremlin yanlısı blog yazarları, Moskova'da füze sistemleri yerleştirilmesini, askeri liderlerin artık kendi şehirlerine yönelik saldırılardan endişe duyduğunu gösterdiğini söyledi.

Moskova'daki füze sistemlerinin görüntüleri, batılı savunma bakanlarının Ukrayna'ya ağır tank tedarikini de içeren yeni bir askeri yardım paketi üzerinde anlaşmak üzere bir araya gelmelerinden hemen önce ortaya çıktı.

Rus yetkililer, toplantı öncesinde uyarılarda bulunup potansiyel bir nükleer çatışmayı tetikleyebileceğini iddia ederek, NATO ülkelerini gelişmiş silahlar sağlamaktan caydırmaya çalıştı.

Moskova'daki çatılara hava savunma sistemleri kuruldu
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