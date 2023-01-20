EYT'liye emekli maaşı hesaplama robotu! 4A-4B-4C'liler dikkat: Ne kadar emekli maaşı alırım?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'te yasalaştı. Sıra emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesine geldi. EYT yasası artık Meclis'in birinici öncelikli gündemi haline geldi. Milyonlarca EYT'li 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt aramaya başladı.Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelecek.AK Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında 'EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak.EYT'lilerin en çok merak ettiği konuların başında 2023 emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiydi. Ocak 2023 emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak yasalaştı. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Temmuz dönemi için 5.500 TL olarak belirlendi. Böylece EYT yasası ile emekli olacakların alacağı en düşük maaş 5.500 TL oldu.EYT yasası çıktıktan sonra primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.1999 yılı öncesi,1999 yılı - 2008 arası ve2008'den sonraki dönem olmak üzere3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak.Kişilerin çalıştıkları yıllar,aylık kazançları, çalışma süreleri,yaş beklerken ödenen fazla primler veişe ara verip vermemiş olmalarıemekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak.Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam bugüne güncellenecek. Daha sonra 1999 ile 2008 arasındaki dönem için de yine aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayıları kullanılacak.Burada büyüme oranı devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ve büyüme hızının yüzde 30'u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemesinde kullanılacak. Böylece bu 3 hesap toplanarak emekli maaşı oluşturulacak.EYT'ye tabi olanlar da temelde bütün emekliliğe hak kazanmışlar gibi prim gün sayısının çok olmasına bağlı olarak değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanca göre maaş alacak. Yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak.Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor.Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak.Herkesin sigortalılık şartları farklı olduğu için maaş hesaplama işlemleri de farklılık gösteriyor.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Ne kadar emekli maaşı alırım' isimli bir bölüm bulunuyor. Burada maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşınız hesaplanıyor.Milyonlarca emekli 2023 yılında ne kadar maaş alacağını e-Devlet maaş hesaplama robotu ile sorgulayabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesaplama sistemini erişime açtı.Buna göre 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem 'uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/' adresine giderek 'TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi' gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak.Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir.Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.