Emine Erdoğan'dan öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla 'karne' etiketiyle paylaşımda bulundu.Tatilin öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: 'İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum.'Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum.'