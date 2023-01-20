Elektronik ve Telekomünikasyon sektörüne yeni bir fuar geliyor

İSFA Elektrik, Elektronik, Beyaz Eşya ve Ev Teknolojileri İhracat Fuarı yurt içinden ve dışından ziyaretçilerini 2-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi (İFM)'nde ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği fuar, katılımcı firmalarına yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını artırma fırsatı sunacak. Fuar bünyesinde gerçekleştirilecek İSFA Talks Panel Programı da “Sürdürülebilir İhracat” temasıyla organizasyonu renklendirerek katılımcıların bu konuda bilinçlenmelerini sağlayacak.İmza töreninde konuşan TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye'nin ihracatta 2022 yılında, 203 milyar dolarlık seviye ile yeni bir rekor kırdığını belirterek “Bunun 17 milyar doları elektronik ürün ve hizmet ihracatıdır. Yeni yıl hedefimiz 25 milyar dolar bunu da İSFA, ile taçlandıracağız. Türkiye, dünya ticaretinde önemli bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ataşehir'de yapılan Finans Merkezi ile Dubai gibi bir ticaret merkezi olma yolculuğu hızlanarak devam ediyor. Global arenada Türk üretici ve markaların önemi her geçen gün artıyor. Gümrük Birliği'nde olmanın verdiği avantajla AB ülkelerine sıfır vergi ile ihracat yapıyoruz. Bu da bizi bulunduğumuz bölgede önemli bir güç haline getiriyor. Bölgesel dinamiklere uygun AR-GE çalışmalarımız ile üretimini yaptığımız ev elektroniği ürünleri Avrupa halkının tam da istediği yönde geliştirip satışa sunuyoruz. Gün geçtikçe artan üretim ve ihracat potansiyelini göstermek de bu değerleri arttırmak kadar önemli. Bu noktada İSFA ülkemizdeki önemli bir eksiği kapatarak elektronik ve telekomünikasyon sektörüne yönelik hep ihtiyaç duyduğumuz kıymetli bir vitrini firmalarımıza sunuyor. Bu noktada elini taşın altına koyarak büyük fedakarlıklar ile bu fuarı yapmaya karar veren İrfan Tıraş ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.Özaydın, duyuruya çıktıkları andan itibaren dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek “İSFA fuarı ilk defa yapılmasına rağmen çok ilgi duyuldu ve beklentimiz çok fazla. Fuar boyunca eş zamanlı “Sürdürülebilir İhracat” temalı panel, servis ve satıcılara eğitim semineri ile Dijital TV Teknolojileri konulu konferansımız Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. Ayrıca derneğimizin yayın organı Dijital Yaşam Fuar Özel Sayısı ile fuar alanındaki okurlarla buluşacak. Yurt dışı misafirlerimizi davet ettik ve yurt içinden çeşitli illerde bulunan elektronik oda başkanları ile katılımcıları fuara taşıyacağız. Dolu dolu fuar ve etkinlik, katılımcı firmalarına yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını artırma fırsatı sunacak.” dedi.Fuarcılık sektöründe 25 yıllık tecrübe ile ilerlediklerini belirten Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, “Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan İSFA Fuarı'nı ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını dünya fuarcılık tarihinde görülmemiş büyük bir sürprizle kutluyoruz. 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşecek olan iki fuarımıza da katılımcı olacak tüm firmalarımız Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna 02 – 05 Mart 2023 tarihindeki ilk fuarımıza bedelsiz olarak katılabilecekler. Dünya fuarcılık tarihinde bir ilk olan BEDELSİZ fuarımız Ülkemize, Cumhuriyetimize ve sektörümüzdeki tüm paydaş firmalarımıza hayırlı olsun.” dedi.İrfan Tıraş, TUYAD'ın desteğinin önemine değinerek “Üretime dayalı yeni ekonomi modellerini destekleyen fuarımız; TUYAD üyeleri ile başarıya kavuşacaktır. Tüm ev elektroniği firmalarını bu fuara davet ediyoruz. Uzman kadrolarımız, yurt içinden ve dışından katılımcıları planlamaktadır. Yabancı misafirlerimiz için de transferden otel ağırlamasına kadar tüm süreci planladık hepsi hazır. Gerçekleştireceğimiz organizasyon, sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve çok uluslu markaların inovasyon ve patentlerini dünyaya tanıtarak ihracattaki paylarını artırmayı amaçlıyor. İhracat odaklı olan fuarımız; en yeni teknolojilerle ev elektroniği ürünlerini üreten ve bu ürünlere ihtiyaç duyan pazarları hedefliyor. Ayrıca, Türkiye'de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacağız” şeklinde konuştu.