Van’da, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslar ve sokak satıcıları mercek altına alındı.26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.”