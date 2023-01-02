Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle uçuşlar aksadı

İstanbul'da sisli bir gün başlarken, bu nedenden dolayı piste inemeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Megakent İstanbul, güne sisli başladı.Vatandaşlar, haftanın ikinci gününde işe ve okula gitmek üzere yola çıkarken, göz gözü görmedi.Sis, hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir.' ifadeleri kullanıldı.Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.