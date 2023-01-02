Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Emekliye ve memura büyük çifte zam geliyor. 14 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatadandaş 'Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt ararken bir yandan da emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılmaya başlandı.'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusu gündemin en sıcak maddelerinden birisi olurken, emekli zammı 2023 TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası belli olacak.Bunun yanı sıra Sabah gazetesinde yer alan haber emekli ve memurlara yeni bir müjde daha verdi. Enflasyon farkına eklenecek 3600 ek gösterge zammı için de star verildiği öğrenildi.15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek yasa ile bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek.Gazetede yer alan habere göre toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak.Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi.Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak.Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı. Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.Şef ve uzmanlar, teknik hizmetler sınıfında yer alan ön lisans mezunları gibi bazı personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor.Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak. İkinci ve üçüncü dereceden emekli olanların ek gösterge artışları aylıklarını çok etkilemeyecek. Halen görevde olup emekli olacak olanlar ise 6 ay bekleme süresi yönüyle 'yükselenler ve atananlar' olarak ikiye ayrılıyor.Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. 3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibariyle alırken, Ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar.Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 civarı olacağı öngörülüyordu. Bu tahminlere göre ocakta yapılacak enflasyon zammı yüzde 17-18 arasında öngörüldü. Ancak hükümet kanadından yapılan açıklamalarla ilave zam (refah payı) beklentileri de artmış durumda. Ocak itibarıyla temmuz ayına kadar geçerli olacak memur ve emekli zammında işte bu ek artış belirleyici olacak.Enflasyon verilerinin yarın saat 10.00'da açıklanmasının ardından ek zamla ilgili yapılacak açıklamalar yakından izlenecek. Ek zam EYT'den emekli olacak milyonları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü ocak itibarıyla bağlanacak tüm emekli maaşları yeni zam oranına göre güncellenrek bağlanacak. Evde bakım ücreti alanlar, engelli aylığı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, dul ve yetimler de yeni yıl zammından faydalanacak. Ek zammı hesaba katmazsak tahminlere göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam yaklaşık yüzde 18-19 civarında oluşacak gibi görünüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etmişti.SSK ve Bağkur emeklileri için toplu sözleşme görüşmesi yapılmıyor. Ocak ve temmuzda 6'şar aylık dönemler itibarıyla enflasyon ne kadar ilan edilmişse, o oranda zam alıyorlar. Ocak 2022'de bu emeklilere yüzde 42.35 oranında zam yapılmıştı. Eğer aralık enflasyonu yüzde 2-3 civarı artarsa zam yüzde 18'e ulaşabilecek. Emeklilerin dul ve yetimleri de aynı oranda zam alacak. Bu durumda 4 bin lira maaşı olan bir emekli 720 lira zam alacak. 5 bin lira emekli maaşı olanın zammı 900 lirayı bulacak. Eğer seyyanen zam, refah payı gibi gibi ek bir düzenleme olursa bu zam oranı yüzde 10-15 daha da yukarı çıkabilir. Asgari ücretliye yüzde 55'lik zam bu yöndeki beklentileri kuvvetlendiriyor.Temmuz 2022 itibarıyla en düşük emekli maaşına 1.000 lira yani yüzde 40 zam yapılmış, böylece taban emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Bu aydan geçerli olmak üzere taban maaşta bu doğrultuda yeni bir düzenleme bekleniyor. Bu kez 1.000-2000 lira arası refah payı eklenirse yeni maaş 4.500-5.500 liraya çıkabilir.