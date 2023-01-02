  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Konut ve iş yeri kira geliri elde eden 2 milyonun üzerinde vatandaş 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak.

Ekleme: 2.01.2023 - 09:42 Güncelleme: 2.01.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. Değer artış kazancındaki 25 bin liralık istisna tutarı da 55 bin lira oldu. Sahip olduğu evi 5 yıldan önce satanların elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.

Değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı bulunuyor.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanıyor.

1 MART'TA BEYANNAME
1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart'ın birinci gününden son günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor.

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına, beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.







GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarını açıklıyor
Fuat Oktay duyurdu: e-Devlet'te yeni uygulama
Başakşehir'de dumanların çıktığı İETT yoluna devam etti
7. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı! İşte madde madde fiyatlar
Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarımda dijital devrim!
Cumhuriyeti tarihinde bir ilk: Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi
Yunanistan kaynıyor: Türkiye'nin peş peşe hamleleri Atina'da paniğe neden oldu
Bakan Akar dünyanın ilk SİHA gemisi ANADOLU'yu inceledi
Rusya, Ukrayna’ya ait İHA üretim tesislerini vurdu
Putin'i kızdıracak sözler! NATO'dan savaş planı: Acilen harekete geçmemiz lazım!
Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Terörle mücadelede yeni aşama! Stratejik noktalar belirlendi: Kara harekatında ilk hedef...
Tüm il ve ilçelerde hizmete girecek: Yarından itibaren başlıyor!
İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret...
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
IMF Başkanı uyardı: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! 'Dünya büyük bir dönüşümün içinden' geçiyor
Meteoroloji’den sis uyarısı

Meteoroloji’den sis uyarısı

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Memur ve emekliye bir zam müjdesi daha: Maaşlara bu yıl yansıyacak

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor