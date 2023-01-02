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Denizli’de fuhuş operasyonu! 9 kişiye 10 bin lira ceza kesildi

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 16 bin 984 kişi sorgulanırken, aranması olan 75 şahıs tutuklandı.

Ekleme: 2.01.2023 - 17:19 Güncelleme: 2.01.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Denizli’de fuhuş operasyonu! 9 kişiye 10 bin lira ceza kesildi
Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 26 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 335 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 16 bin 984 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir apart ve masaj salonunda fuhuş olayına karışan 9 kişiye toplam 10 bin 539 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan adli işlem yapıldı. İki kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 kişiye 31 bin 606 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. İki umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde ise 6 kadının gelen müşterilere konsomasyon yaptığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı.

APART YETKİLİSİ 3 KİŞİYE 53 BİN 568 TL İDARİ PARA CEZASI

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 174 apart dairesi kontrol edilerek, 3 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 53 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

75 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 75 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 1 av tüfeği, 75 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet jop, 13 adet çalıntı futbol topu, 2 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı yüzük, 2 adet çalıntı motosiklet, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 650 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.
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