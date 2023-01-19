Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor...

Son dakika: TBMM Genel Kurulunda Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİ İLE 4B'LİLER 4A'LI OLACAK4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek.BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇİYOR MU?İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve Devlet memuru olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇİYOR MU?24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak.DSİ'YE BAĞLI SULAMA BİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇECEK Mİ?6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve Memur olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak.KİMLERİ KAPSAMIYOR?Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor.NERELERE ATANACAKLAR?Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartları taşıyanlar Kanunun resmi gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimlerine atanacaklarTürk Tarih Kurumu Başkanlığında 4/B'li istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatındaki kadrolara atanacaklar.4/B' LİLER HANGİ MEMUR KADROLARINA ATANACAK?2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine Cumhurbaşkanlığınca belirlenen memur kadrolarına atanacak.HALEN ÇALIŞAN VE KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 ARTI 1 KURALINA TABİ?28.11.2022 tarihinde görev de olan sözleşmeli personel otomatik kadroya geçiyor. 28.11.2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeliler üç artı bir kuralına tabi.BAKANLIKLARDA GÖREV YAPAN 4/B Lİ PERSONEL 4 YIL NAKİL YASAĞI NASIL UYGULANACAK?4 yıl ve üzeri olan sözleşmeli personel nakil yasağından muaf . 4 yıldan az olanlar ise hizmetleri 4 yıla tamamlamaları durumunda nakil imkanından faydalanacak . örneğin 5 yıldır sözleşmeli olarak çalışıyorsa kadroya geçtiklerinde nakil yasağına tabi değil . 3 yıldır sözleşmeli personel çalışıyorsa 4 yılı doldurduğunda nakil yasağından muaf olacak.