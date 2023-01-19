MİT çatısı altında istihbarat akademisi kuruluyor! TBMM'ye sunuldu...
AK Parti Yükseköğretim Kanununda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
Yükseköğretim Kanununda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin teklifinde dikkat çeken maddeler yer aldı.
MİT BÜNYESİNDE MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULACAK
Teklife göre, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
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