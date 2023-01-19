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İstanbul Havalimanı'nda 7 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çereçvesinde bu yılın ilk iki haftasında yapılan çalışmalarda cep telefonundan safrana cinsel gücü arttırıcı haplardan tütün ürünlerine kadar piyasa değeri toplam 7 milyon 250 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi.

Ekleme: 19.01.2023 - 14:18 Güncelleme: 19.01.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı'nda 7 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında, yeni yılın ilk iki haftasında yapılan operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, ilaç, cinsel güç artırıcı hap, safran bitkisi ile tütün ürünlerini sergiledi. Polis ekiplerinin dış hatlar geliş terminali katında gümrüklü alan çıkışında ve yurt dışına gidecek yolculara yönelik yaptıkları uygulamalarda 3 kişide piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan popüler markalara ait 160 adet cep telefonu ele geçirildi. Uygulamalarına devam eden ekipler ayrıca 2 yolcuda 1 milyon TL değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 1 kişide 210 bin TL değerinde 3 kilogram safran, piyasa değeri 40 bin TL bin 300 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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