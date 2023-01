Fırıncılardan boykot! Market ve bakkalara ekmek dağıtımı durduruldu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarının talebi üzerine 200 gram ekmeğin fiyatını üst sınır olarak 5 TL olarak belirledi. Belediye ise ekmeğin fiyatına itiraz etti. Bunun üzerine halen 3,5 liraya satılan ekmeğin yeni fiyatının maliyeti karşılamadığını ileri süren fırıncılar, güncel fiyatla bakkal ve marketlere ekmek göndermeme kararı aldı. Bugün bakkal ve marketlerin ekmek reyonları boş kaldı. Vatandaşlar ise sabahın erken saatlerinde kentin çeşitli noktalarında bulunan fırınlara giderek ekmeklerini alabildi.Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, hiçbir zaman afaki fiyatlar talep etmediklerini belirterek, 'Şu anda Türkiye'de ekmeğin kilogramı 25 TL ve ona göre biz bir fiyat tarifesi istedik. Fiyat tarifemizi alırken maliyet giderlerimizi sunuyoruz ve bu maliyet giderlerine göre bir fiyat alıyoruz. Yani keyfi, hiçbir zaman fiyat tarifesi uygulama şansımız yok. Girdileri serbest piyasa olan ama çıktığı tarifeyle sınırlandırılan tek işletmeleriz. Bunun yüzünden mağduriyet yaşıyoruz. Son dönemlerdeki asgari ücrete gelen zamlar, elektrik, su, doğal gaz, bunlar ister istemez işletmelerimizin giderlerini yükseltti' dedi.Marketlere ekmek göndermeme kararı aldıklarını söyleyen Düzgün, 'Biz Sivas esnafı olarak bakkal ve marketlere verdiğimiz ekmekleri maliyetlerimize yansıdığı için kurtarmadığını, zarar ettiğimizi dile getirdik. Bundan dolayı da çıkan ekmeklerimizi bugün itibarıyla işletmelerimizde satıyoruz. Bakkal ve bayiye verilen iskontolar da dahil edilince bizi zarara uğrattığı için biz böyle bir karar aldık. Belediyenin de halk ekmek adı altında satılan bir ürünü var. Bizim devletle pazarlık veyahut da satış yapıp, rekabet yapma şansımız yok. Bunlar her türlü siyasi konular, kendi sorunları ama biz de ekmek satıyoruz. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim burada işçilerimiz var. Şu anda mesela bakkal ve bayiye verdiğimiz stantları mecburen kapatmak zorunda kaldık. Yani bugün çalışması gereken arkadaşlar da bundan dolayı mağdur oldu. Yani bu genel anlamda bizim bir tepkimizdir. Keyfi bir fiyat mümkün değil. Alma şansımız yok. Biz de istemiyoruz. Zam bizim her zaman kaybımızdır. Bize her türlü ürünü devlet uygun verirse biz ekmeği gerekirse 1 TL'ye de satarız' diye konuştu.Market işletmecisi Turan Kaçmaz ise 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ekmeğin 5 lira olacağını söylüyorlar. Ben ekmeği 3,5 TL'ye satıyorum. Böyle bir tepki ile karşılaştık. İlk defa oluyor. Ticaret ve Sanayi Odası'nın aldığı karar ve sonrasında belediye ile bir ters düşme söz konusu. Bugün biz bu yüzden ekmek satışı yapamıyoruz. Pişirdikleri ekmeği fırınlar kendileri satacakmış. Biz de mağdur olduk. 15 yıldır market işletiyorum ve ilk defa ekmek dolabımız boş kaldı' dedi.Marketlere ekmek göndermeme kararı aldıklarını söyleyen Düzgün, 'Biz Sivas esnafı olarak bakkal ve marketlere verdiğimiz ekmekleri maliyetlerimize yansıdığı için kurtarmadığını, zarar ettiğimizi dile getirdik. Bundan dolayı da çıkan ekmeklerimizi bugün itibarıyla işletmelerimizde satıyoruz. Bakkal ve bayiye verilen iskontolar da dahil edilince bizi zarara uğrattığı için biz böyle bir karar aldık. Belediyenin de halk ekmek adı altında satılan bir ürünü var. Bizim devletle pazarlık veyahut da satış yapıp, rekabet yapma şansımız yok. Bunlar her türlü siyasi konular, kendi sorunları ama biz de ekmek satıyoruz. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim burada işçilerimiz var. Şu anda mesela bakkal ve bayiye verdiğimiz stantları mecburen kapatmak zorunda kaldık. Yani bugün çalışması gereken arkadaşlar da bundan dolayı mağdur oldu. Yani bu genel anlamda bizim bir tepkimizdir. Keyfi bir fiyat mümkün değil. Alma şansımız yok. Biz de istemiyoruz. Zam bizim her zaman kaybımızdır. Bize her türlü ürünü devlet uygun verirse biz ekmeği gerekirse 1 TL'ye de satarız' diye konuştu.Market işletmecisi Turan Kaçmaz ise 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ekmeğin 5 lira olacağını söylüyorlar. Ben ekmeği 3,5 TL'ye satıyorum. Böyle bir tepki ile karşılaştık. İlk defa oluyor. Ticaret ve Sanayi Odası'nın aldığı karar ve sonrasında belediye ile bir ters düşme söz konusu. Bugün biz bu yüzden ekmek satışı yapamıyoruz. Pişirdikleri ekmeği fırınlar kendileri satacakmış. Biz de mağdur olduk. 15 yıldır market işletiyorum ve ilk defa ekmek dolabımız boş kaldı' dedi.