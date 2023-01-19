Çankırı'da 331 adet sentetik ecza hapı ele ele geçirildi: 2 gözaltı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramalarda 311 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramalarda 311 sentetik ecza hapı ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kızılırmak ilçesinde şüpheli şahısların bulunduğu bir araçta arama yapıldı. Aramada 311 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.