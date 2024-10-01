Bakan Yumaklı duyurdu... Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar sistemden duyurulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Güvenilir Gıdada Yeni Dönemi' açıkladıBakan Yumaklı, "Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:"Sistemi yarın sabah 09:00 itibarıyla kullanıma açmış olacağız. Gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar burada olacak. Her yeni uygulama, sonuç yarın itibarıyla ilave satır olarak bu internet sitesinde yer almış olacak. Tüketicilerimizin doğru, hızlı, şeffaf bilgilendirilmesi adına hayata geçireceğimiz yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Eski sistemdeki en son duyuru mart 2022'de yapılmıştı. Mart 2022 ile 1 Ocak 2024'e kadar eski sisteme dahil liste de yayınlanacak. Çok önem verdiğimiz bir konu. Güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütmemiz mümkün değil. Onları bu sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Kare kod uygulamasında olduğu gibi, denetim bilgilerine aynı şekilde bu uygulama içinde vatandaşlarımızın ilgisini kendilerinden istirham ediyoruz."